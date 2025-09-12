A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di scompenso cardiaco

Lo scompenso cardiaco sarà il tema di apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, oggi su Rai 3

Lo scompenso cardiaco – una condizione in cui il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace causando affaticamento, gonfiore e difficoltà respiratorie – sarà il tema di apertura di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda oggi, venerdì 12 settembre, alle 10.50 su Rai 3. In studio, ne parlerà il professor Francesco Prati, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia e del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

A seguire, il professore Andrea Ferretti, direttore sanitario dell’Istituto Medicina dello Sport del CONI, affronterà un tema importante che riguarda i meno giovani: fare sport a 60 anni. Quali sono le attività consigliate e perché è fondamentale mantenersi fisicamente attivi?

La chiusura della puntata, con il professor Alfredo Pontecorvi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Diabetologia del Policlinico Gemelli di Roma, sarà dedicata alla tiroide, una ghiandola endocrina fondamentale che regola il metabolismo, la crescita e lo sviluppo, e le cui disfunzioni richiedono diagnosi e trattamenti adeguati.