A Brescello in arrivo la prima edizione di Parva Mundi

Immaginate un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’enfasi politica di Peppone e la saggezza di Don Camillo risuonano ancora tra le vie acciottolate e le piazze assolate. Brescello, il piccolo gioiello della Bassa emiliana reso celebre dal grande schermo, dal 19 al 21 settembre 2025, accoglierà la prima edizione di Parva Mundi. La manifestazione, promossa dal Comune di Brescello, dalla Fondazione “Paese di Don Camillo e Peppone”, dall’associazione Daccapo aps, INCIA Brixellum e dalla Parrocchia di Brescello, a cura di Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, rappresenta un invito a immergersi nelle radici più profonde di un territorio dominato dal Grande Fiume, nella magica atmosfera della “Bassa del Po”, e a celebrare i personaggi, i sapori autentici, la biodiversità, l’artigianato, la musica e le tradizioni di una terra ricca di storia e cultura.

Il cuore della prima edizione della festa sarà Piazza Matteotti animata fin da venerdì sera 19 settembre da un mercato di eccellenze locali che si svolgerà anche sabato 20 e domenica 21 dalle ore 10 alle 19. I visitatori potranno piacevolmente cenare o pranzare nei diversi ristoranti e trattorie del paese, scoprire una variegata offerta di prodotti artigianali, biologici e a filiera corta, espressione della sapienza produttiva del territorio con antiche e spesso dimenticate varietà di piante ornamentali e da frutto.

Spazio avranno anche eccellenze alimentari del territorio: dai formaggi ai salumi, dal miele alle conserve, dalle birre artigianali alla spongata, dolce tipico locale, alla marmellata di prugna zucchella, dall’aceto balsamico al nocino ogni prodotto racconterà una storia di passione e dedizione.

Sonorità ricercate, note musicali prodotte da mitici vinili, faranno da sottofondo a degustazioni guidate di vini provenienti da varie regioni d’Italia In via Giglioli con “Lieti Calici”, a cura di Matteo Garimberti in collaborazione con Incia Brixellum.

Nella tre giorni non mancheranno attività dedicate ai bambini a cura di Wood Game, spettacoli di burattini con il Teatrino del Puck e Serena Cercignano e il Teatro dello Sguardo con Sara Goldoni, attività assieme agli animali, dimostrazioni di antichi mestieri, laboratori creativi come quello dedicato alla realizzazione di ocarine del Po con Benvenuto Fecchio, esposizione di razze di animali domestici, di rapaci a cura di Davide Mori – Mulino dei Gufi e un variopinto mercatino di bric-à-brac a cura di Armando Nocco. Ci saranno inoltre incontri, su Giovannino Guareschi, su Zavattini e sulla cooperazione approfondimenti sulle “Varietà fonetiche e lessicologiche reggiane all’interno del sistema linguistico gallo-italico”, a cura di Lengua Medra, esposizioni di trattori, visite guidate ai musei di Brescello. Il Porto Fluviale di Boretto poi sarà il punto di partenza per escursioni in barca per ammirare il paesaggio da una prospettiva unica.

Uno degli incontri più attesi sarà venerdì 19 settembre alle ore 19.30 nello spazio del Conversatoio di Don Camillo, con lo scrittore e sceneggiatore di fama internazionale Ermanno Cavazzoni, noto per la sua prosa surreale e la sua capacità di scavare nelle pieghe più inattese dell’animo umano, interverrà sulla letteratura del Po. Sarà un’occasione imperdibile per esplorare le narrazioni che hanno plasmato l’immaginario di questo grande fiume.

Ma Parva Mundi sarà anche un trionfo di note e melodie con le esibizioni serali di gruppi che rievocano l’atmosfera delle feste di paese, in omaggio alla ricchezza del patrimonio musicale emiliano. Si va dalla tradizione popolare della Balera in piazza Matteotti (venerdì 19 settembre) con il D’Esperanto trio composto da Paolo Simonazzi (ghironda, organetto, fisarmonica, zampogna lucana), Emanuele Reverberi (violino, cornamusa e piva), Filippo Chieli (viola,violino) e il noto clarinettista Davide Braco alla Milonga di tango, a cura di Barrio de tango (sabato 20 settembre), alle musiche del fisarmonicista Igor Pojidaev (sabato 20 e domenica 21 settembre).

Un focus speciale sarà dedicato al legame indissolubile tra Brescello e il cinema che lo ha reso celebre nel mondo con i film tratti dalle opere di Guareschi (1908-1968), autore da anni saldamente alla vetta della classifica degli autori italiani più letti al mondo, con oltre venti milioni di copie di libri vendute.

Sabato 20 settembre, ore 17.30

La Mistica Processione sul Grande Fiume: un ponte tra Fede e Natura

Il cuore pulsante di Parva Mundi batterà forte sabato 20 settembre, quando a Brescello si assisterà a uno spettacolo di rara suggestione: la processione fluviale verso il fiume Po con la statua del Cristo. Non è un semplice corteo religioso, ma un momento di profonda spiritualità e connessione con l’anima stessa del luogo. A ricordare la scena del film in cui Don Camillo fa trasportare la croce in giro per le strade per scongiurare lo straripamento del Po e l’alluvione, sabato 20 settembre, dalle ore 17.30, con partenza da p.zza Matteotti si rinnoverà la tradizionale processione con il Cristo parlante. Dopo il concerto di campane a cura dell’Unione Campanari Reggiani, il parroco di Brescello, attraversando le vie del paese, condurrà il Cristo, accompagnato da fedeli e visitatori, in processione lungo le rive del Grande fiume dove verrà celebrata la santa Messa e si potrà assistere alla benedizione del Po, impreziosita dalla presenza dei barcaioli.

Domenica 21 settembre, ore 11.30

Peppone e le elezioni del 1946: rivivere la Storia in piazza

In occasione di Parva Mundi, la comunità di Brescello si prepara a un tuffo nel passato, ricreando l’atmosfera delle cruciali elezioni del 1946. Se i preparativi fervono già da venerdì, domenica 21 settembre, alle ore 11.30 saranno allestite urne elettorali nel cuore di Brescello, aperte a tutti coloro che desiderano esprimere il proprio voto, proprio come accadde quasi ottant’anni fa. Le elezioni del 1946, sebbene non mostrate direttamente nel primo film di Don Camillo, ne rappresentano infatti l’incipit narrativo. Il film si apre con il vibrante corteo che celebra la vittoria di Peppone, il celebre sindaco comunista interpretato da Gino Cervi, scatenando l’indignazione di Don Camillo (Fernandel) per il trionfo “rosso”. Proprio per questo, il momento culminante della rievocazione sarà il corteo che, nelle vie del paese, accompagnerà e festeggerà il vincitore delle elezioni simulate. Un vero e proprio spettacolo, con la partecipazione di attori professionisti in costume d’epoca e numerosi figuranti che riporterà Brescello indietro nel tempo, ricreando fedelmente l’esuberanza e la passione di quel periodo storico. Sarà un’occasione unica per il pubblico di assistere a un pezzo di storia italiana, comprendendo meglio il contesto che ha forgiato il nostro Paese e che ha ispirato le indimenticabili avventure di Peppone e Don Camillo.

Brescello vivrà inoltre due serate all’insegna della musica, arricchendo ulteriormente il programma di Parva Mundi. Piazza Mingori sarà il centro di due eventi: venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 21.30, andrà in scena l’energia contagiosa dei “CANI SCIOLTI“, tribute band che riporterà in vita i successi intramontabili degli 883. Sabato 20 settembre, sempre dalle 21.30, sarà la volta di “PIANETA ZERO“. La tribute band di Renato Zero promette uno spettacolo emozionante e coinvolgente, un omaggio fedele al “Re dei Sorcini”.

Per maggiori informazioni e il programma completo degli eventi, si prega di visitare il sito visitbrescello.it

Ufficio stampa: Patrizia Paterlini tel. 348 8080539 pattipatr@gmail.com

Camper: Parcheggio Area non attrezzata Via Bartolomeo Soliani n.2

44.90304363107567, 10.514500039519946