X-Factor, al via l’edizione 2025: in “pole” Achille Lauro fra i giudici, testa a testa donna-uomo nelle quote per le categorie

Tutto pronto per l’edizione 2025 di X-Factor. Al via oggi la diciannovesima stagione del talent-show musicale che dal 2008 appassiona milioni di italiani. Mentre c’è attesa per sapere chi saranno i nuovi cantanti protagonisti, i bookmaker sono già concentrati sul giudice vincitore: come riporta Agipronews, in “pole”, in lavagna, Achille Lauro, offerto a 2,50 su William Hill e 2,75 su Planetwin365.

Seguono, nelle quote, Francesco Gabbani (che ha preso il posto di Manuel Agnelli, trionfatore nel 2024) e Jake La Furia, appaiati a 3,50. In coda Paola Iezzi, indicata a 4. Per quanto riguarda invece la categoria del vincitore, è testa a testa fra “donna” e “uomo”, visti entrambi a 2,50. Le ultime due vincitrici sono state Mimì Caruso e Sarafine, mentre gli uomini sono a secco dal 2021 quando prevalse Baltimora. Il ritorno al successo di un “gruppo”, dopo il 2022 con i Santi Francesi, vale invece 3 volte la posta.