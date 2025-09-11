Nuovo incarico internazionale per il curatore italiano Valentino Catricalà: entra a far parte dell’Advisory Board di Esea Contemporary

Nuovo incarico internazionale per il curatore italiano Valentino Catricalà: entra a far parte dell’Advisory Board di Esea Contemporary, uno dei più importanti centri d’arte del Regno Unito, interamente dedicato alla valorizzazione e promozione dell’arte dell’Est e del Sud-Est asiatico.

Con sede in un edificio pluripremiato situato nel cuore di Manchester — città che ospita una delle comunità dell’Est asiatico più numerose della Gran Bretagna — Esea Contemporary ha alle spalle una lunga storia. Nato nel 1986 come festival di arti visive con un forte orientamento comunitario, il centro (già noto come Centre for Chinese Contemporary Art) si è trasformato negli anni in una piattaforma dinamica, dedicata agli scambi interculturali e al dialogo tra le arti contemporanee, sia nel contesto britannico che su scala internazionale.

La nomina di Valentino Catricalà nell’Advisory Board si lega al suo profondo rapporto con il Regno Unito, maturato durante la direzione della MODAL Gallery di SODA – School of Digital Art a Manchester, e alla sua crescente rete di relazioni con l’Asia, recentemente consolidata dal trasferimento in Arabia Saudita.

Catricalà vanta una carriera curatoriale di rilievo, con progetti espositivi che spaziano a livello internazionale. Tra le mostre più significative da lui curate: Dara Birnbaum (Fondazione Prada Osservatorio, Milano, e Fondazione Prada, Tokyo), Bill Viola (Palazzo Reale, Milano), Slip.Stream.Slip. Resistance and Velocity in Game Engine Culture (MODAL Gallery, Manchester), la personale di Cecile Bm Evans (MODAL Gallery, Manchester), l’installazione del pioniere delle sound art Bill Fontana presso il portico di San Pietro e a Osaka nel contesto dell’Expo, più recentemente, Euphoria. Art is in the Air, la più grande esposizione dedicata al rapporto tra arte e gonfiabile, allestita al Grand Palais di Parigi.

Accanto all’attività curatoriale, ha pubblicato numerosi libri, tra cui The Artist as Inventor (Rowman & Littlefield) e, da ultimo, il volume ufficiale sul Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto (Treccani Arte). Catricalà è inoltre già membro dell’Advisory Board dello ZKM – Zentrum für Kunst und Medien di Karlsruhe.

Valentino Catricalà sta attualmente lavorando in Arabia Saudita alla realizzazione di un grande nuovo progetto per il Ministero della Cultura saudita, confermando un ruolo di primo piano nel panorama internazionale della curatela contemporanea.