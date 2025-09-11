Tragedia a Torre Maura: morto un neonato di 4 mesi, ipotesi di soffocamento per un rigurgito. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Tragedia questa mattina intorno alle 8 in via Giuseppe Ginanni, in zona Torre Maura a Roma. Un neonato di quattro mesi ha perso la vita per arresto cardiocircolatorio. Il piccolo avrebbe avuto un malore in casa, dove si trovava insieme ai suoi genitori, che hanno subito allertato il 118: in un primo momento il personale medico dell’Ares era riuscito a rianimare il bambino, che poi è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino, dove è morto poco dopo.

Ancora da chiarire le cause del decesso e sul caso indagano i carabinieri. I genitori avrebbero riferito agli investigatori che il figlio fin dalla nascita aveva avuto problemi all’apparato digerente. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia, che sarà effettuata al Policlinico di Tor Vergata.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda e capire cosa sia successo nella nottata e nella prima mattinata di giovedì. Sotto choc i genitori, che in queste ore vengono sentiti dagli investigatori.

La coppia avrebbe riferito di essersi accorta al suo risveglio che il bimbo era cianotico nella culla. A quel punto avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi. Non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza. Al momento l’ipotesi principale è quella di una morte causata da soffocamento provocato da un rigurgito di latte.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)