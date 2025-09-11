Su RaiPlay Roberta Bruzzone torna con la seconda stagione di “Nella mente di Narciso”

Roberta Bruzzone torna con la seconda stagione di “Nella mente di Narciso”. I primi due casi: l’omicidio di Giulia Cecchettin e quello di Lorys Stival

Dopo il successo della prima stagione, dall’11 settembre in esclusiva su RaiPlay arrivano i nuovi episodi di “Nella mente di Narciso”, la docuserie di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, condotta da Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. Nella seconda stagione la conduttrice accompagna ancora una volta gli spettatori in un viaggio nel narcisismo patologico, approfondendo i profili dei protagonisti di alcuni tra i casi italiani più rilevanti e discussi degli ultimi anni: “Filippo Turetta – l’omicidio di Giulia Cecchettin”, “Veronica Panarello – l’omicidio di Lorys Stival”, “Andrea Pizzocolo – l’omicidio di Lavinia Ailoaiei”, “Antonio De Marco – l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta”, “Mario Perrotta – il caso Arianna Flagiello”.

La docuserie, dieci puntate da 30 minuti, vuole fornire al pubblico una sorta di manuale d’istruzioni per riconoscere e allontanare possibili narcisisti e individuare quei comportamenti tossici ai quali prestare particolare attenzione.

“Nella mente di Narciso ha riscontrato un fortissimo gradimento da parte del nostro pubblico, catturato dai consigli della criminologa Roberta Bruzzone che accompagna lo spettatore a individuare il profilo del narcisista manipolatore e a difendersi da chi minaccia la propria incolumità psicologica e fisica – sostiene Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. In questa seconda edizione, attraverso nuovi fatti di cronaca, la profiler si concentra sulle migliori strategie investigative per descrivere le più comuni tipologie di manipolatori maligni, decodificando comportamenti ambigui e pericolosi per la vita stessa, comportamenti che anche e soprattutto il nostro giovane pubblico deve saper riconoscere”.

“Con “Nella mente di Narciso” vogliamo portare lo spettatore in un viaggio disturbante ma necessario: dentro le crepe della coscienza di chi ama solo sé stesso e distrugge chiunque osi metterlo in discussione – aggiunge Roberta Bruzzone. La cronaca nera è piena di storie che sembrano incomprensibili finché non si imparano a leggere le dinamiche del narcisismo patologico e perverso. Quelle che per molti sono solo “relazioni sbagliate” sono in realtà vere e proprie trappole psicologiche, in cui si consuma – spesso lentamente e silenziosamente – l’annientamento dell’altro. In questa serie accenderemo una luce sugli abissi dell’animo umano, per capire, riconoscere e soprattutto prevenire”.

Si inizia con le puntate dedicate a Giulia Cecchettin e a Lorys Stival: la prima uccisa nel 2023 a Fossò, nella città metropolitana di Venezia, con settantacinque coltellate inferte dall’ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine della loro relazione. L’omicidio della giovane, prossima alla laurea in ingegneria biomedica, ha scosso l’opinione pubblica e ha avuto anche una grande risonanza mediatica.Il ragazzo è stato condannato all’ergastolo.

L’altro caso racconta la morte di Lorys Stival, strangolato con delle fascette di plastica dalla mamma Veronica Panarello a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La donna è stata condannata a trent’anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere.

Dal 18 settembre, poi, altre sei puntate dedicate a “Andrea Pizzocolo – l’omicidio di Lavinia Ailoaiei”, ad “Antonio De Marco – l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta”per poi terminare con uno speciale sul caso di “Mario Perrotta – il caso Arianna Flagiello”.

“Nella mente di Narciso” è una produzione di La Casa Rossa per Rai Contenuti Digitali e Transmediali con la regia di Serena Pasquali Lasagni.