Su Rai Movie spionaggio al femminile con “Secret Team 355”

Jessica Chastain e Penelope Cruz sono le protagoniste di “Secret Team 355”, il film di spionaggio diretto da Simon Kinberg e proposto giovedì 11 settembre alle 21.10 su Rai Movie. Il crimine internazionale ha messo a punto un dispositivo in grado di violare qualunque sistema informatico al mondo. Mace, bella e coraggiosa, viene incaricata dalla Cia di recuperarlo: l’aiuteranno quattro colleghe, in forza ad altrettante agenzie di tutto il mondo.

Cast di prim’ordine, con Jessica Chastain che aveva appena vinto il suo Oscar, per un film di spionaggio tutto al femminile. Nel cast anche Fan Bingbing, Diane Kruger.