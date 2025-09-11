Su Rai 4 torna “Criminal Minds”: in prima visione la 17^ stagione: la trama

Tornano i celebri componenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’Fbi con una nuova stagione di “Criminal Minds” in prima visione da giovedì 11 settembre alle 21.20 su Rai 4

Tornano i celebri componenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’Fbi con una nuova stagione di “Criminal Minds” in prima visione da giovedì 11 settembre alle 21.20 su Rai 4. Dopo lo sconvolgente finale della stagione precedente, “Criminal Minds: Evolution” mostra il team di profiler dell’Fbi alle prese con il mistero mortale di Gold Star, probabilmente la più grande minaccia che abbia mai affrontato. Mentre si scoprono nuovi dettagli sulla cospirazione, la Bau si trova alle prese con conseguenze impreviste quando il serial killer Elias Voit stringe un accordo che lo porta sotto la custodia dei federali.

In questo diciassettesimo capitolo, che conferma un ritorno alle origini della serie, torna gran parte del cast storico, tra cui gli amati personaggi interpretati da Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness e Paget Brewster, a cui si aggiungono Aisha Tyler, Zach Gilford, Ryan-James Hatanaka, Adam Rodriguez. Le guest star saranno Clark Gregg, Felicity Huffman, Paul F. Tompkins, Tuc Watkins e Brian White.