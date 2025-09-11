Su Rai 3 “La nostra magnifica ossessione” omaggia Bertolucci

Stasera su Rai 3 “La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione”: il documentario di Marco Spagnoli è un appassionato racconto corale sul regista premio Oscar

Giovedì 11 settembre 2025 alle 21:20 su Rai 3 in onda “”La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione”, un documentario di Marco Spagnoli.

Il percorso artistico di Bernardo Bertolucci e del suo team coincide con i grandi sconvolgimenti del Novecento, con le trasformazioni sociali e culturali che hanno investito il mondo a partire dagli anni ’60. Anni in cui il cinema era un veicolo di cambiamento privilegiato e Bertolucci uno dei suoi riferimenti più amati a livello internazionale.