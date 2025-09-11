Omicidio Charlie Kirk: in un video il killer che scappa sul tetto

Omicidio Charlie Kirk: due persone sono state fermate e interrogate dalla polizia, ma nessuno è stato trattenuto in custodia. Il VIDEO del killer che scappa sul tetto

Parecchie ore dopo la sparatoria, le autorità dello Utah continuano a dare la caccia all’uomo che ha ucciso Charlie Kirk durante un evento nel campus. Due persone sono state fermate e interrogate dalla polizia, ma nessuno è stato trattenuto in custodia.

L’FBI ha pubblicato un link a una linea telefonica alla ricerca di informazioni: “Abbiamo tutte le risorse dedicate a questa indagine, comprese quelle tattiche, operative, investigative e di intelligence”, ha dichiarato Robert Bohls, agente speciale responsabile dell’ufficio FBI di Salt Lake City, in un post su X.

Trump è intervenuto dicendo che la retorica della “sinistra radicale” ha contribuito all’omicidio del suo stretto alleato, e ha promesso di trovare non solo i responsabili ma anche le “organizzazioni che la finanziano e la sostengono”.

In un discorso video dallo Studio Ovale, Trump ha affermato che le critiche dei progressisti ai conservatori sono “direttamente responsabili del terrorismo a cui stiamo assistendo oggi nel nostro Paese e che devono cessare immediatamente”.

Ad un certo punto Michael Mallinson, un uomo canadese, ha visto la sua foto diventare virale sui social, identificato come l’assassino. Le autorità hanno smentito un suo coinvolgimento

Lo sparo sarebbe partito da molto distante, si parla di quasi 200 metri. In uno dei tanti video che circolano sulla sparatoria di nota il killer in fuga dopo aver presumibilmente sparato da un tetto.

