Nico Del Greco pubblica “Il ballo della rabbia”

E’ disponibile il nuovo singolo di Nico Del Greco “Il Ballo Della Rabbia”, un brano indie rock, un inno alla trasformazione della rabbia in espressione, denunciando ingiustizie e ipocrisie.

Nico Del Greco è un artista indipendente laureato in musica a Londra, che fonde sonorità, immagini e performance. Le sue influenze spaziano da Fabrizio De André a Lady Gaga. Compone e scrive in autonomia, curando personalmente la direzione artistica e visiva dei suoi progetti. Il suo target sono giovani adulti (18-35 anni) attratti da un linguaggio emotivo e teatrale. L’obiettivo di Nico è una carriera sostenibile nella musica indipendente e performativa.