Nasce Trabaco: il portale digitale che semplifica il lavoro nella ristorazione

Trabaco è un progetto italiano che mette in contatto diretto ristoratori e professionisti del settore Ho.re.ca., senza curriculum e burocrazia

È online Trabaco.com, il nuovo portale interamente dedicato al mondo della ristorazione. La piattaforma nasce per rispondere a una delle maggiori sfide del settore Horeca: l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Trabaco si distingue per un approccio innovativo: i candidati possono registrarsi gratuitamente e creare un profilo semplice e immediato, senza bisogno di curriculum tradizionali. Dall’altra parte, i ristoratori hanno la possibilità di pubblicare annunci mirati e ricevere candidature pertinenti in tempo reale.

L’obiettivo è ridurre i tempi di selezione e creare una community digitale della ristorazione, in cui chef, camerieri, baristi e altre figure professionali possano trovare occasioni di lavoro in modo rapido e trasparente.

“La ristorazione è un settore dinamico e complesso – spiegano i promotori del progetto –. Con Trabaco vogliamo offrire uno strumento concreto che semplifichi la vita a chi cerca e a chi offre lavoro, valorizzando le competenze reali e riducendo la burocrazia.”

Il portale è già attivo ed è raggiungibile all’indirizzo www.trabaco.com.