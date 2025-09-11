La veterinaria Stefania Meschini a Geo oggi su Rai 3

L’età degli animali da compagnia a “Geo” in onda oggi pomeriggio su rai 3. Ospite la veterinaria Stefania Meschini

Si sente spesso dire che un anno del cane equivale a sette anni umani, ma sarà davvero così? Risponde Stefania Meschini, medico veterinario, ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 11 settembre alle 16.00 su Rai 3. Si parlerà anche di tartarughe, pappagalli e criceti per capire bene in quale fase della vita si trovano per alimentarli e gestirli nel modo migliore.