Harry incontra Re Carlo III: un tè per avviare la riconciliazione

Harry incontra Re Carlo III: il primo passo verso la riconciliazione a Clarence Hose. Padre e figlio hanno preso un tè insieme e parlato per poco meno di un’ora
Il primo passo verso la riconciliazione è stato fatto. Il principe Harry e Re Carlo III si sono incontrati a Clarence House. Era la prima volta da febbraio 2024 quando il duca di Sussex volò a Londra avuta la notizia del cancro del padre.
Dall’arrivo qualche giorno fa a Londra per una serie di eventi benefici e per commemorare la defunta nonna nel giorno dell’anniversario, tutti i media si erano chiesti se i due si sarebbero riabbracciati. Poi, ieri sera, intorno alle 17.30 come riporta SkyNews, è successo.
L’INCONTRO DURATO MENO DI UN’ORA
Harry e Carlo sono stati insieme per meno di un’ora, hanno preso un tè privato e conversato. Difficile dire se il rapporto possa essere ricostruito, ma la visita viene comunque valutata dagli esperti come positiva. E, come spiega SkyNews, al contrario, l’assenza di incontro sarebbe potuta passare come un affronto.
NESSUN SEGNO DI RIAVVICINAMENTO CON IL FRATELLO WILLIAM
Nessun segno di avvicinamento o distensione, invece, con il fratello maggiore, il principe William. Lo scorso 8 settembre, nel giorno del terzo anniversario della morte della regina, i due si sono sfiorati, distanti solo 8 km l’uno dall’altro. Da tempo il rapporto non c’è.
Secondo voci di corridoio, nel 2018 Harry ha cominciato ad accusare William di non fare abbastanza per includere nella famiglia Meghan Markle. L’intervista fiume a Oprah Winfrey e le ulteriori accuse di razzismo nei confronti dell’ex attrice non sono passate inosservate. “Non siamo affatto una famiglia razzista”, ha commentato durante un’uscita pubblica il futuro re.
Nel 2020, Harry e Meghan hanno fatto un passo indietro dai loro ruoli e si sono trasferiti in America. I fratelli, poi, si sono incontrati nel giorno dell’inaugurazione della statua della principessa Diana nel giardino di Kensington Palace per il sessantesimo della sua nascita. L’autobiografia di Harry, “Spare”, e il documentario su Netflix, “Harry & Meghan”, le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Ora lo strappo sembra irrimediabile.
