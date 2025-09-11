Fratelli di Crozza torna ad ottobre. Nel promo il nuovo personaggio Netanyahu

Fratelli di Crozza sta per tornare. La nuova stagione andrà in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ da venerdì 3 ottobre

Fratelli di Crozza sta per tornare. La nuova stagione andrà in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ da venerdì 3 ottobre. È online da oggi il promo con un Maurizio Crozza nei panni di un nuovo personaggio: Benjamin Netanyahu.

NETANYAHU COME “IL GRANDE DITTATORE” DI CHAPLIN

Il premier israeliano viene immaginato in una versione che ricorda “Il grande dittatore” di Chaplin. Così, in bianco e nero, sullo schermo il Bibi-Crozza racconta i progetti espansionistici di Israele. Dopo aver parlato di unione tra i popoli e dell’avidità che “ha fatto precipitare il mondo nell’odio”, Netanyahu sottolinea che “Israele deve diventare grande, tanto grande”. E aggiunge: “Quanto grande? Da Il Cairo a Istanbul, da Beirut a Oslo. Ma per diventare veramente grande a Israele serve Pesaro“. All’inaspettata notizia segue l’appello: “Abitanti delle Marche avete 24 ore per evacuare volontariamente la regione”.

Proprio le Marche sono state protagoniste, insieme alla Sardegna, della notizia delle presunte vacanze italiane dei militari israeliani, nel nostro Paese per riposare e decomprimere dopo le missioni nella Striscia di Gaza.

Video di Fratelli di Crozza – Nove

