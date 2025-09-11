Chi era Charles Kirk, il trumpiano di ferro ucciso mentre teneva un comizio in un campus

Chi era Charles Kirk: trumpiano, conservatore e influencer ucciso in un campus nello Utah. Trump: “Una leggenda”

“Il grande, anzi leggendario, Charlie Kirk è morto“. L’annuncio lo ha dato proprio lui, Donald Trump, attraverso il social Truth. Trump, che solo un’ora prima aveva scritto “Preghiamo per lui” dopo la notizia dello sparo che aveva colpito al collo Charles Kirk (detto Charlie) mentre teneva un comizio in un campus americano nello Utah, ha anche dato la notizia della sua morte.

CHI ERA CHARLES KIRK

Charlie Kirk, 31 anni (ne avrebbe compiuti 32 tra un mese, il 14 ottobre) era il cofondatore dell’organizzazione giovanile conservatrice Turning Point Usa (Tpusa), creata nel 2012 per promuovere idee politiche conservatrici nelle università e nei campus americani. Kirk veicolava gli ideali conservatori anche attraverso i social, su cui era seguitissimo: aveva 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok.

“AMATO E AMMIRATO DA TUTTI”

Di lui ha scritto ancora Trump: “Nessuno comprendeva e aveva a cuore i giovani degli Stati Uniti meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Melania e io porgiamo le nostre condoglianze alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti vogliamo bene!”

LA FAMIGLIA

Cristiano evangelico, Kirk era sposato dal maggio del 2021 con Erika Frantzve, una podcaster e imprenditrice (famosa anche per aver vinto il concorso di Miss Arizona nel 2012). Avevano due figli: una bimba di tre anni e un bimbo di un anno e pochi mesi. Una settimana fa, in occasione del Labor Day dell’1 settembre, Kirk aveva pubblicato una foto che lo ritraeva insieme al figlio piccolo nel Grand Canyon. La didascalia che accompagnava l’immagine recita così: “Dio, famiglia, paese. In quest’ordine”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)