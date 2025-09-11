Arrestato il trapper Baby Gang: aveva una pistola con matricola abrasa

Il 24enne Baby Gang, che ieri sera si era esibito nello show milanese di Emis Killa, è stato fermato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. In casa sua rinvenute altre due pistole

I Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato il trapper Baby Gang nelle prime ore di questa mattina a Milano dove ieri sera si era esibito come ospite dello show di Emis Killa. Il ragazzo, al secolo Mouhib Zaccaria, è stato fermato mentre si trovava in un albergo perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. I Carabinieri di Lecco, supportati dall’Arma del capoluogo meneghino, lo hanno così arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. A Calolziocorte, presso la sua abitazione, sono state rinvenute occultate in un vano altre due pistole clandestine. È al vaglio la posizione dell’uomo trovato in casa.

CUSTODIA CAUTELARE ANCHE PER 4 PERSONE CON PASSAPORTO MACEDONE

Nel corso dell’operazione, “i militari della Compagnia di Lecco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Lecco su richiesta della locale Procura nei confronti di 4 persone, tra loro imparentate, con passaporto macedone, residenti in Valsassina in provincia di Lecco, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari non inferiore ai 12mila euro al mese”.

Tra gli arrestati “Hetem Zilbehar, cl. 1975, suo figlio Hetem Mevljudin, classe 2002, suo cognato Dali Rasim, cl.1983. Nel corso delle indagini era già stato arrestato e si trova tutt’ora in carcere anche il figlio Hetem Mevljan, fermato sempre dai Carabinieri di Lecco lo scorso febbraio con due pistole risultate rubate e utilizzate in altri episodi delittuosi, tra i quali la sparatoria di Corso Como a Milano occorsa nel luglio 2022, nonché di 22 dosi di cocaina”. Nell’ambito dello stesso procedimento “ulteriori 2 persone, appartenenti alla medesima famiglia, Hetem Mevljane, cl. 2000 e suo marito Hetem Fiton, cl. 1999, sono state sottoposte al divieto di dimora nella provincia di Lecco poiché coinvolte nello spaccio di stupefacenti”

L’INDAGINE

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Lecco a partire dal gennaio 2024, prende le mosse dall’arresto di uno degli attuali indagati, trovato in possesso, oltre che di sostanze stupefacenti, di un fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, risultato di fabbricazione ex cecoslovacca, perfettamente funzionante, con il relativo munizionamento. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire come “tale arma fosse riconducibile alla famiglia Hetem, nonché a riscontrare come fosse stata utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue al secolo Saida Mohamed Lamine cl. 2002, anche lui indagato nel medesimo procedimento e attualmente detenuto“.

