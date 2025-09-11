A Roma la mostra “Modern Baroque” di Gregg Simpson

La mostra dal titolo “Modern Baroque” di Gregg Simpson a cura di Anna Isopo si svolgerà presso la Galleria della Biblioteca Angelica in Roma dal 17 al 24 settembre 2025

Sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00 presso la Galleria Angelica di Roma si svolgerà il vernissage della Mostra personale dell’artista Gregg Simpson. L’evento è curato da Anna Isopo con presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone.

“Modern Baroque” è il titolo emblematico scelto dall’artista canadese Gregg Simpson per definire questo specifico capitolo della sua produzione artistica, notoriamente caratterizzata da dipinti dinamici e colorati, declinati in una varietà di stili, tra cui astratto, floreale, paesaggistico e surrealista.

L’energia invocata dalle forze primordiali della natura è percepibile nel fantasioso intreccio di forme e colori, che pur nella loro complessità trovano la chiave per compenetrarsi in modo spesso bizzarro ma al contempo estremamente spontaneo, quasi magico, come a voler ricordare le misteriose, e per questo affascinanti, leggi naturali. Ed ecco che l’aggettivo francese baroque, che dalla fine del Seicento acquisì il senso generico di «stravagante», si rivela più che azzeccato per definire le peculiari dinamiche che regnano nelle opere di Simpson, a partire dalla scelta dei titoli.

Artista e musicista canadese stimato dalla critica, Gregg Simpson ha esposto dipinti, disegni e opere su carta in Canada, Stati Uniti, Europa, Sud America e Asia. A Parigi, la sua produzione è stata esposta e pubblicata da due rinomati storici dell’arte, entrambi colleghi di André Breton, il principale teorico del Surrealismo. Il primo, José Pierre, ha menzionato l’artista ne “L’Univers Surréaliste” (Parigi, 1983) mentre Sarane Alexandrian ha citato Simpson nel celebre periodico d’arte “Supériore Inconnu” (Parigi, 1999).

Durante il vernissage, sarà servito un aperitivo di benvenuto e gli ospiti avranno l’opportunità di incontrare l’artista per scoprire l’ispirazione dietro le opere esposte.

MODERN BAROQUE

di Gregg Simpson

GALLERIA ANGELICA | ROMA

Via di S. Agostino 11 – Roma

Dal 17 al 24 settembre 2025

Inaugurazione: sabato 20 settembre ore 18:00

Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 | chiuso la domenica

Ingresso libero

Info: 345.22.28.110 | info@arteborgo.it