A “Elisir” oggi su Rai 3 i nuovi farmaci per il diabete

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 si parla dei nuovi farmaci per il diabete. In sommario anche ansia e proprietà nutrizionali di fichi e fichi d’India

Quali sono i nuovi farmaci per il diabete? Che vantaggi offrono rispetto alle soluzioni tradizionali? Risponde il professor Angelo Avogaro, docente di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università di Padova ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 11 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, la professoressa Renata Bracale, ricercatrice e docente di Nutrizione Umana all’Università del Molise, parlerà di fichi e fichi d’india: due frutti che sembrano uniti solo dal nome, ma che hanno invece importanti aspetti nutrizionali in comune.

Il tema dello spazio conclusivo, con il professor Francesco Cro, psichiatra e direttore dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale distretto C della Asl di Viterbo, sarà l’ansia: una risposta naturale a situazioni percepite come minacciose che, quando diventa eccessiva o persistente, può interferire pesantemente con la vita quotidiana.