Von der Leyen annuncia: “Sospenderemo tutti i fondi per Israele”

Von der Leyen: “Sospenderemo tutti i fondi per Israele. La carestia provocata dall’uomo non potrà mai essere un’arma di guerra. Questa situazione deve finire”
Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato una serie di proposte su Gaza: Sospendere il nostro sostegno bilaterale a Israele, senza incidere sulla società civile o su Yad Vashem. Sanzioni contro ministri estremisti e coloni violenti. Sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali. Istituzione di un Gruppo di Donatori Palestinesi, che includa uno strumento dedicato alla ricostruzione di Gaza.
“Ciò che sta accadendo a Gaza ha scosso la coscienza del mondo. La carestia provocata dall’uomo non potrà mai essere un’arma di guerra. Questa situazione deve finire. Gli aiuti dell’UE a Gaza superano di gran lunga quelli di qualsiasi altro partner. Ma naturalmente l’Europa deve fare di più”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)