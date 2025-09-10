Ucciso l’attivista trumpiano Charlie Kirk, colpito al collo a un comizio

Gli sparano al collo durante un comizio, morto l’attivista trumpiano Charlie Kirk: era un fedelissimo di Trump e promuoveva gli ideali conservatori soprattutto tra i giovani

È morto l’attivista politico statunitense di destra Charles James Kirk (detto Charlie), tra i più convinti sostenitori di Trump. L’uomo è morto dopo essere stato colpito al collo da un cecchino che gli ha sparato mentre stava tenendo un evento pubblico nella università dello Utah, la Utah Valley University. È stato colpito al collo. Il momento dello sparo si vede in alcuni video che stanno circolando su X. Le condizioni di Kirk, che è stato subito accompagnato in ospedale, non sono note. “Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk”, aveva scritto il presidente Trump su Truth. Aggiungendo: “Un bravissimo ragazzo dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!”.

Ecco cosa dice una comunicazione della Utah Valley University: “Un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. La polizia sta indagando, il sospetto è in custodia”.

CHI È CHARLES KIRK

Kirk aveva 31 anni e aveva fondato l’associazione conservatrice Turning Point USA, creata nel 2012 per promuovere idee politiche conservatrici nelle università e nei campus americani. Ha 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok.

