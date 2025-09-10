Taranto, bimbo di 4 anni cade dal balcone: salvo grazie ai fili per stendere i panni

Tragedia sfiorata a Taranto, dove un bimbo di quattro anni è caduto dal terrazzo del terzo piano: salvo grazie ai fili per stendere i panni
È caduto dal balcone del terzo piano del proprio palazzo ma miracolosamente non è morto: a salvarlo, sono stati i fili per stendere presenti nei balconi sottostanti, che hanno attutito la sua caduta e fatto sì che il piccolo non cadesse nel vuoto per tutti quei metri acquistando una velocità terribile. Alla fine, il bimbo se la caverà con una frattura al bacino. Al momento è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato trasferito subito dopo i fatti. Le sue condizioni generali sono buone e i medici sono ottimisti per la ripresa.
Dopo la caduta, oltre ai sanitari sono intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito con precisione l’accaduto. Il bimbo, che era in terrazza ed era sfuggito al controllo dei genitori, forse si è sporto troppo e ha perso l’equilibrio. Di fatto a un certo punto il bimbo è caduto, ma la presenza dei fili per stendere il bucato lo ha salvato.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)