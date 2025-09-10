Sulle colline di Lucca in vendita la villa che fu della sorella di Napoleone

In vendita la villa che fu della sorella di Napoleone: è sulle colline di Lucca. Ha un parco di tre ettari ed è già stata autorizzata la realizzazione di una terza piscina e del piazzale per l’atterraggio dell’elicottero

È in vendita la villa settecentesca appartenuta a Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone. Si trova sulle colline di Lucca, si estende per 2.500 metri quadrati e, oltre ad avere come giardino un parco di tre ettari, ha due piscine e la possibilità di realizzare (oltre a una terza piscina) anche il piazzale per l’atterraggio dell’elicottero. La vendita sarà curata da Lionard Luxury Real Estate, società specializzata nella compravendita di immobili di lusso, che ha dato l’annuncio della messa in vendita.

Sorta agli inizi del sedicesimo secolo, la villa venne trasformata in residenza signorile su iniziativa del mercante di sete Coriolano Orsucci. Il rappresentante della famiglia nobiliare agli inizi del XVIII secolo invitò a Lucca l’architetto Filippo Juvarra, uno dei massimi esponenti del Barocco italiano, per commissionargli i lavori di ristrutturazione e ampliamento della proprietà. Nel 1836 la villa passò nelle mani dell’intraprendente sorella di Napoleone, allora imperatore francese.

COME È FATTA LA VILLA

Arrivando ai giorni nostri e alle caratteristiche della villa, questa si articola in tre ettari di parco rigoglioso e altrettanti di uliveto e prati che abbracciano non solo la villa principale di 2.500 metri quadrati sviluppati a propria volta su tre piani, ma anche una dépendance di 300 metri quadrati composta di cinque camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato, una limonaia di impianto settecentesco di oltre 200 metri quadrati e una suggestiva chiesa del Settecento. A corredo della dimora due piscine immerse nel verde garantiscono la privacy più totale. Già autorizzata e, quindi, sulla carta realizzabile una terza piscina così come un eliporto privato.

“Le ville storiche di Lucca rappresentano un patrimonio unico al mondo- dichiara Dimitri Corti, fondatore e amministratore delegato di Lionard- siamo particolarmente orgogliosi di dare visibilità a questo territorio straordinario. Ogni volta che presentiamo queste dimore sui mercati internazionali raccontiamo al mondo la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Italia”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)