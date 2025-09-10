STENOX torna con il nuovo singolo “Hands Shaking (The Man Is Shaking)”

STENOX presenta il nuovo singolo “Hands Shaking (The Man Is Shaking)”, un brano elettronico dalle percussioni pulsanti e dall’anima profondamente trascendentale

Una raffinata odissea sonora, fatta di melodie senza tempo, guida l’ascoltatore in un volo pindarico che evoca meraviglia, alterità e il mistero del battito primordiale della vita.

Da Oriente a Occidente, il ritmo si fa linguaggio universale: istintivo, tribale, condiviso. Questa canzone è un promemoria del legame che ci unisce attraverso il suono, fin dalle origini dell’umanità.

Il testo, essenziale e potente, fonde inglese e italiano in poche parole simboliche: mani tremanti che si stringono – un gesto che esprime al tempo stesso fiducia e paura. È il segno di un’apertura al mondo, un affidarsi al Dharma, simbolo di trasformazione, equilibrio e fragile bellezza.

Il viaggio culmina in un finale crudo e avvolgente, che chiude con forza l’arco emotivo del brano, lasciando una traccia profonda.

Registrato tra le montagne del nord della Thailandia e ad Arambol, in India, il brano è stato mixato e masterizzato a Vienna da Sebastian Meyer, mantenendo vivo il respiro internazionale e spirituale del progetto.

STENOX è un artista poliedrico, viaggiatore ed esploratore di terre e anime, riconosciuto a livello internazionale per le sue opere.

Compositore fin dalla giovane età, è stato ispirato dal padre musicista. Polistrumentista e cantautore, ha iniziato la sua carriera nel punk rock per poi evolversi in vari generi. Ha suonato, cantato e scritto brani per diverse band, mentre oggi incide musica sia nel suo studio che durante i suoi viaggi.

Le sue opere spaziano tra musica, cortometraggi, installazioni d’arte con cristalli, installazioni sonore ed espressione della sua creatività e innovazione

La sua musica è oggi definibile world music, grazie alle influenze assorbite dai suoi viaggi, con sonorità elettroniche, tribali e sperimentali. Le sue opere fanno parte di prestigiose collezioni private e museali, e collabora con artisti di diverse discipline, portando la sua visione unica in ogni progetto.

Il suo primo lavoro da solista, il brano e video “L’Om”, è stato presentato all’India Art Fair presso l’Ambasciata Italiana a Nuova Delhi. Partecipa a progetti collaborativi come SONA, un’installazione sonora sul ciclo dell’acqua realizzata con Sebastian Meyer. In India ha anche girato il cortometraggio “Honkey Donkey” con l’artista Nitin Chauhan.

Stefano vive e lavora tra le colline del Prosecco, Venezia e il resto del mondo.