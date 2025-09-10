Stasera su Rai 5 torna l’appuntamento con “Noos – Viaggi nella natura”

Torna Alberto Angela con il nuovo appuntamento con “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 10 settembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5

L’arrivo tanto atteso della Grande Migrazione porta opportunità e cibo in abbondanza, ma aumenta anche il conflitto poiché ognuna delle famiglie del Serengeti sarà messa alla prova. Lo racconta Alberto Angela nel nuovo appuntamento con “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 10 settembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5.

In questo episodio, la tragedia colpisce la leonessa Kali, che è costretta a prendere una delle decisioni più difficili della sua vita. Riuscirà a tornare dal branco che una volta l’ha costretta ad andarsene? Qualunque cosa decida, metterà in pericolo i suoi cuccioli. Shani, la zebra madre, non ha altra scelta che attraversare il fiume, ma il coccodrillo sta aspettando e le correnti sono insidiose. Riuscirà il suo puledro a sopravvivere? Bakari è infine costretto a sfidare il geloso capobranco dei babbuini, ma la violenza del loro confronto lo lascia di fronte a una decisione devastante che cambierà il suo destino.

Anche la famiglia di licaoni, guidata dal maschio Jasari, sta affrontando la battaglia, quando Zalika e il suo clan di iene dichiarano guerra alla giovane famiglia, sperando di costringerli a lasciare il loro territorio. È l’inizio di una lunga faida. Quando l’elefante adolescente Tembo si comporta male e litiga con un altro branco, sua madre Nalla deve decidere il suo futuro. Come gestiranno sia Nalla che Tembo le difficili decisioni che presto saranno costretti a prendere?