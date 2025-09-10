Panini Comics porta in libreria “Neomicon”

Pubblicato da Panini Comics, “Neonomicon” è un magistrale omaggio a fumetti al genio di H.P. Lovecraft da parte del più celebrato scrittore del settore: Alan Moore
Quindici delitti con un modus operandi identico. Un’indagine che scoperchia un abisso di raccapricciante follia e travolge le vite degli agenti che indagano, quando l’orrore si riversa sul mondo. “Neonomicon” è un magistrale omaggio a fumetti al genio di H.P. Lovecraft da parte del più celebrato scrittore del settore: Alan Moore. Contiene: The Courtyard (2003) #1/2, Neonomicon (2010) #1/4.