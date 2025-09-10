ORMA Guides e YellowSquare presentano Fuori Rotta – The Green Side of the City: un’esperienza urbana che invita a rallentare, osservare e riscoprire la città

In occasione della Milano Green Week 2025, che quest’anno mette al centro la relazione tra ambiente urbano, comunità locali e transizione ecologica, ORMA Guides e YellowSquare presentano Fuori Rotta – The Green Side of the City: un’esperienza urbana che invita a rallentare, osservare e riscoprire la città con uno sguardo più consapevole.

Un evento diffuso che si terrà il 20 settembre a Milano e Firenze e il 21 settembre a Roma, con l’obiettivo di riflettere su temi come la sostenibilità, la partecipazione attiva e la cura dei luoghi che abitiamo ogni giorno. Perché non serve andare lontano per cambiare prospettiva: basta partire dai quartieri, dalle relazioni, dal modo in cui attraversiamo la città.

ORMA Guides, startup che rivoluziona il concetto di viaggio promuovendo un turismo attivista, e YellowSquare, Società Benefit impegnata nella diffusione di uno stile di viaggio responsabile e inclusivo, uniscono le forze per invitare tutti a riscoprire la città come uno spazio vivo, fatto di storie, relazioni e possibilità di cambiamento.

URBAN GREEN TOUR: UN NUOVO MODO DI VIVERE LA CITTA’

Mattia Iannantuoni , da anni impegnato in progetti di rigenerazione urbana e abitare sostenibile e collaboratore di diverse testate e iniziative culturali. Il percorso porta a conoscere progetti locali, realtà virtuose e dettagli urbani spesso invisibili a chi attraversa la città con passo distratto, restituendo senso all’atto di camminare e osservare, trasformando ogni itinerario in un vero viaggio di consapevolezza. L’evento si articola in una giornata pensata per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza urbana che unisce scoperta, incontro e intrattenimento. Il pomeriggio si apre con il Urban Green Tour, un itinerario a piedi guidato dada anni impegnato in progetti di rigenerazione urbana e abitare sostenibile e collaboratore di diverse testate e iniziative culturali. Il percorso porta a conoscere progetti locali, realtà virtuose e dettagli urbani spesso invisibili a chi attraversa la città con passo distratto, restituendo senso all’atto di camminare e osservare, trasformando ogni itinerario in un vero viaggio di consapevolezza.

Panificio Davide Longoni , pioniere del “pane agricolo urbano”, che ha riportato il pane al centro della vita cittadina come alimento culturale e sostenibile. Con una filiera agricola diretta, grani antichi e nove botteghe a Milano, Longoni unisce tradizione, innovazione e comunità. Qui i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team e conoscere più a fondo il lavoro quotidiano, i progetti educativi e la filosofia che anima il panificio. Mattia guiderà il tour raccontando il quartiere di Porta Romana attraverso luoghi simbolo di sostenibilità e innovazione quotidiana. Il percorso parte dal, pioniere del “pane agricolo urbano”, che ha riportato il pane al centro della vita cittadina come alimento culturale e sostenibile. Con una filiera agricola diretta, grani antichi e nove botteghe a Milano, Longoni unisce tradizione, innovazione e comunità. Qui i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team e conoscere più a fondo il lavoro quotidiano, i progetti educativi e la filosofia che anima il panificio.

Bivio Milano , resale store fondato da Hilary Belle Walker nel 2013, tra i primi esempi in Italia di moda second hand contemporanea. Con il format “compra-vendi-scambia”, tre sedi cittadine e una community affezionata, Bivio è oggi un punto di riferimento per la moda circolare e urbana. Anche in questa tappa i partecipanti potranno dialogare con i proprietari e con chi lavora nel negozio, scoprendo da vicino la gestione della selezione dei capi e le iniziative legate alla sostenibilità e alla comunità. Si prosegue con, resale store fondato da Hilary Belle Walker nel 2013, tra i primi esempi in Italia di moda second hand contemporanea. Con il format “compra-vendi-scambia”, tre sedi cittadine e una community affezionata, Bivio è oggi un punto di riferimento per la moda circolare e urbana. Anche in questa tappa i partecipanti potranno dialogare con i proprietari e con chi lavora nel negozio, scoprendo da vicino la gestione della selezione dei capi e le iniziative legate alla sostenibilità e alla comunità.

Spazio 3R – Riciclo, Ricucio, Riuso , impresa sociale che trasforma rimanenze tessili in accessori e oggetti unici. Oltre alla produzione sartoriale, offre percorsi formativi e di inclusione lavorativa per donne in condizioni di fragilità, coniugando sostenibilità, artigianato e impatto sociale. Anche qui, i partecipanti avranno modo di parlare con chi lavora quotidianamente nel laboratorio, approfondendo i progetti di sartoria sostenibile, i percorsi di formazione e le storie delle persone coinvolte. Il tour si conclude da, impresa sociale che trasforma rimanenze tessili in accessori e oggetti unici. Oltre alla produzione sartoriale, offre percorsi formativi e di inclusione lavorativa per donne in condizioni di fragilità, coniugando sostenibilità, artigianato e impatto sociale. Anche qui, i partecipanti avranno modo di parlare con chi lavora quotidianamente nel laboratorio, approfondendo i progetti di sartoria sostenibile, i percorsi di formazione e le storie delle persone coinvolte.

A seguire, l’esperienza si sposta negli spazi di YellowSquare, dove i partecipanti sono invitati a un momento conviviale e informale tra aperitivo, quiz tematici, dialoghi leggeri e riflessioni condivise. La serata si conclude con musica dal vivo e dj set, trasformando la scoperta in festa e creando connessioni tra persone, idee e pratiche di sostenibilità urbana.

I DETTAGLI DELL’EVENTO

La giornata si snoda in tre momenti pensati per sorprendere e coinvolgere.

Partenza alle 16:00 (fino alle 19) da YellowSquare Milano con un tour a piedi guidato da ORMA Guides: un’esplorazione urbana fatta di storie nascoste, luoghi inaspettati e progetti che animano i quartieri ogni giorno. Ad accompagnare il percorso, la voce e lo sguardo di un creator d’eccezione, per vivere la città da una prospettiva nuova, più umana e consapevole.

Dalle 19:30 l’appuntamento è allo YellowSquare, dove l’atmosfera si fa leggera e conviviale: aperitivo, quiz a tema sostenibilità e non solo e tanti spunti per riflettere, ridere e confrontarsi.

Gima e il live set di Orlvando , due artisti con un respiro urbano e un legame autentico con la città. Un modo per chiudere l’esperienza con energia, relazioni e buone vibrazioni. Dalle 21:30 la giornata si trasforma in festa con il dj set die il live set di, due artisti con un respiro urbano e un legame autentico con la città. Un modo per chiudere l’esperienza con energia, relazioni e buone vibrazioni.

salone14@yellowsquare.com poiché i posti sono limitati (20/25 persone per gruppo). In questo modo possiamo garantire un’esperienza curata, coinvolgente e adatta a tutti, nel pieno spirito dell’iniziativa. La partecipazione all’evento è gratuita. Il link su DICE dà accesso all’intero programma (tour, quiz, aperitivi e live music). Per partecipare al tour è necessario confermare la presenza via mail all’indirizzopoiché i posti sono limitati (20/25 persone per gruppo). In questo modo possiamo garantire un’esperienza curata, coinvolgente e adatta a tutti, nel pieno spirito dell’iniziativa.