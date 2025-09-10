Mattarella dalla Slovenia: “È inaccettabile quello che avviene a Gaza”

Gaza, Mattarella: “È inaccettabile quello che avviene lì”. Il passaggio sulla crisi in Medio Oriente nel discorso del Presidente della Repubblica, in visita in Slovenia

“In Medio Oriente la condizione rimane drammatica. Dopo la pagina oscura del 7 di ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera inammissibile, vi sono delle condizioni appalesate come sempre più inaccettabili e di dimensioni tragiche. Quello che avviene a Gaza non è accettabile: una popolazione intera ridotta alla fame è una condizione che la comunità e le condizioni non possono accettare. Così come non si può accettare di espellere una popolazione o occupare un territorio rendendo impossibile una soluzione in quella regione”.

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Matteralla, durante un visita di Stato in Slovenia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)