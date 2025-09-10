In libreria “Not quite dead yet. Ediz. italiana” di Holly Jackson

Fuori “Not quite dead yet. Ediz. italiana” di Holly Jackson. Il nuovo imperdibile thriller dell’autrice di Come uccidono le brave ragazze, bestseller in tutto il mondo

«Un romanzo avvincente, struggente e pieno di colpi di scena. Il debutto nella narrativa per adulti di Holly Jackson è un libro impossibile da mettere giù.» – Chris Whitaker

Tra sette giorni Jet Mason sarà morta. Jet ha ventisette anni e sta ancora aspettando che la sua vita decolli. Il suo mantra è “lo farò più tardi”, pensando di avere tutto il tempo del mondo. Fino alla notte di Halloween, quando viene aggredita in casa sua da un intruso. L’attacco le procura un forte trauma cranico e il medico è certo che entro una settimana la lesione scatenerà un aneurisma mortale. Jet non ha mai pensato di avere dei nemici, ma ora vede tutti sotto una nuova luce: la sua famiglia, la sua ex migliore amica, ora sua cognata, il suo ex fidanzato possessivo… Le restano sette giorni, solo sette giorni per scoprire chi l’ha aggredita, e a mano a mano che le sue condizioni peggiorano, Jet si rende conto che l’unico di cui si possa fidare è il suo amico d’infanzia Billy. Ma questa assurda storia ha anche un risvolto positivo: per la prima volta nella sua vita è determinata a portare a termine qualcosa. Jet risolverà il suo stesso omicidio.