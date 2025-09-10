Intervista a Mbappé: “Più soldi hai più problemi hai, il calcio può essere disgustoso”

Mbappé: “Più soldi hai più problemi hai, il calcio può essere disgustoso. La vita è bella. Il calcio, invece, è quello che è. Ho scardinato codici, gerarchie. Ci sono anche cose che ho sbagliato”

Kylian Mbappé, non avesse fatto di professione il campione, sarebbe “disgustato dal calcio”. E’ solo una delle tante perle che l’attaccante del Real distribuisce in una lunga intervista a L’Equipe. “Molte cose dette su di me sono lontane dalla realtà – dice – Non posso cambiare il mondo. A volte appari peggio di quello che sei, a volte più bello. Ma la verità verrà sempre fuori, anche se potrebbe richiedere molto tempo. Dobbiamo imparare a conviverci. Perdi molta energia se passi il tuo tempo a combatterlo e non vincerai mai. Può mangiarti dall’interno e non hai le armi per combattere. Molti atleti, prima di me, ne hanno sopportato il peso. Sto cercando di imparare da loro.

Il denaro può distruggere tutto? “Può, sì. Più soldi hai, più problemi hai. Alcune persone non vedono che la tua vita sta cambiando, vogliono mantenere l’immagine di te quando eri un bambino, quando eri con loro… Ma non sei più la stessa persona. Hai responsabilità, impegni, un lavoro. Se alcune persone crescono con te, è bello. È bello crescere, raggiungere la vetta, con la stessa famiglia e la stessa base di amicizie. Ma, a volte, non funziona, e devi sapere come dirlo. Non è per questo che il legame è rotto, ma è una relazione che non funziona. È più difficile da dire che da fare ed è un problema che molti atleti e personalità affrontano.

“Questo è il nostro ambiente e non possiamo cambiarlo. Sono un fatalista su cosa sia il mondo del calcio, ma non su cosa sia la vita. La vita è bella. Il calcio, invece, è quello che è. Mi piace dire che le persone che vanno allo stadio hanno la possibilità di venire a vedere “solo” uno spettacolo e non sapere cosa sta succedendo dietro le quinte. Onestamente, se non avessi avuto questa passione, il mondo del calcio mi avrebbe disgustato da molto tempo“.

“Non guardo la partita, nemmeno quando vinco. Non ho un rituale, comunque. Ogni partita è un’opportunità per fare la storia e ogni partita ha la sua storia. Non voglio ridurre la mia carriera a una routine. Mi lascio trasportare dalle cose che mi accadono. A volte mangio, a volte nemmeno. Posso sedermi, ridere. A volte, sono triste, quindi parlo con Yaëlle (la sua assistente personale)”.

Si dice divisivo, nello spogliatoio: “A causa della mia storia, del mio background, di tutto ciò che ho fatto e di ciò che sto facendo, sia nel bene che nel male… Ho scardinato codici, gerarchie. Ci sono anche cose che ho sbagliato. A volte ho fatto cose che non erano mai successe prima. Sono consapevole di questo, ma sto cercando di vivere la mia carriera a fondo, con passione. È impossibile fare tutto bene. La cosa importante è sapere quando si sta facendo bene o non bene. Questa è la più grande forza di un campione, la sua lucidità. Questo è ciò che ti permette di non perdere la palla, di non essere in un mondo al passo con la realtà”.

“Anche quando ho fatto cose che sembravano le più stupide, penso di non essere mai stato disconnesso dalla realtà. Sapevo che quello che stavo facendo non era giusto. A volte l’ho fatto perché ne avevo bisogno. A volte c’era un messaggio dietro. Non puoi spiegare tutto, quindi si può creare un malinteso con le persone. Il boomerang che si ottiene è la frustrazione. Ma, di fronte al pubblico, non mi sono mai ribellato. Ero al posto di quelli che criticano, ero anche più giovane. Non posso incolpare i tifosi. Preferisco le persone vive alle persone morbide”.

L’accusa di stupro a Stoccolma? “Non ero nemmeno preoccupato. Era solo triste vedere tutti gettarsi su un argomento così serio come se fosse una bistecca. Capita a troppe donne, purtroppo, per noi di buttarci su loro per titoli e articoli. Nessuno si è preso il tempo di chiedersi cosa sia successo alla potenziale vittima. E quando tutti hanno visto che non c’entravo, cosa è successo? È finito tutto in soffitta, nessuno sa dove sia, non interessa più. Questo è un argomento delicato e mi ha reso triste. Sapevo che mi sarei alzato perché non ero preoccupato, la polizia non mi ha mai chiamato, il mio nome non è mai stato menzionato. Sapevo fin dall’inizio che sarebbe andato bene, ma è complicato”.

E sulla disputa legale con il Psg: “È un mio diritto, è il diritto del lavoro. Ho dato l’impressione di volevo ferire il Psg. Ho firmato un contratto di lavoro. Volevo solo essere pagato. Non ho nulla contro il Psg, amo questo club, ho amici lì. Ma questo è l’unico modo per riavere i miei soldi, qualcosa che meritavo con il sudore della fronte. Che ti piaccia o no, è sempre un lavoro. Ma sapevo già che non ero pagato quando ero al Psg. Quando i soldi non arrivano, lo sai. Avrei potuto creare uno scandalo allora, mi sono detto che non ne valeva la pena. Ma quando vedi che non sei pagato, dopo un po’, devi reagire bene. Poi passi per l’ex arrabbiato. Se fosse stato sistemato tutto riservatamente, questa storia non sarebbe mai esistita”.

