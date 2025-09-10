INTeRAMUNDI con la direzione artistica di Laura Nardi a Roma dal 15 sett al 30 novembre

Inizia il 15 settembre il progetto INTeRAMUNDI, ideato e promosso da Causa Aps con la direzione artistica di Laura Nardi, che trasforma il IV Municipio di Roma Capitale in un laboratorio culturale diffuso

Dal 15 settembre al 30 novembre prende il via il progetto INTeRAMUNDI, ideato e promosso da Causa Aps con la direzione artistica di Laura Nardi, che trasforma il IV Municipio di Roma Capitale in un laboratorio culturale diffuso e partecipato: arte, memoria e relazioni sociali si intrecciano per restituire senso di comunità e dialogo. Il progetto si articola in un ricco palinsesto di interventi socio-culturali transgenerazionali e inclusivi: un percorso culturale multidisciplinare, itinerante e diffuso, rivolto a residenti, visitatori e categorie fragili della popolazione (alcuni eventi sono tradotti in LIS, la lingua dei segni). Il programma completo su www.teatrocausa.org/

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione. Per informazioni si può scrivere alla mail teatrocausa@gmail.com o telefonare al numero 3881557130.

Tra le principali iniziative in calendario ci sono la Pedala Radio, una radio mobile su bicicletta che attraversa il territorio per raccogliere testimonianze audio e visive creando una mappa sonora e una memoria collettiva; le passeggiate storiche, letterarie e paesaggistiche nella Valle dell’Aniene e nei quartieri di Casal Bruciato, Pietralata, Tiburtino, Rebibbia, Casal Bertone e San Basilio che hanno lo scopo di valorizzare e restituire la genesi delle architetture e degli spazi attraversati; una serie di Human Libraries nelle Biblioteche Vaccheria Nardi e Giovenale, eventi in cui le persone reali diventano libri e le loro esperienze personali di abusi, stigma, discriminazioni e pregiudizi sono condivise con il lettore/spettatore. All’interno delle librerie indipendenti e di altri spazi territoriali è in programma la One to one performance, un’esperienza intima e personale, in cui il singolo partecipante entra in contatto ravvicinato con un interprete che, attraverso un delicato gioco di cartomanzia, propone letture sui temi della guerra e della pace, creando uno spazio di ascolto e dialogo.

A conclusione del progetto INTeRAMUNDI, il 30 novembre, è previsto all’interno della Casa del Municipio Ipazia D’Alessandria, un ultimo evento di incontro e confronto con la cittadinanza e le Istituzioni con una conferenza esplicativa del percorso effettuato.

INTeRAMUNDI è un invito all’incontro, all’ascolto e alla costruzione di nuove narrazioni comuni, è un crocevia di culture, memorie e relazioni. Si inizia il 15 settembre con “Pedala Radio”: una radio che si sposta sulle due ruote di una bicicletta raccogliendo voci, storie e testimonianze della vita cittadina, per dare spazio alle parole e delineare un ritratto corale del territorio. Dal 15 settembre a inizio ottobre la bicicletta di INTeRAMUNDI guidata da Amandio Pinheiro si muove nel Municipio IV attraversando i suoi mercati rionali (da Portonaccio a San Basilio, dal mercato Rionale Meda al Tiburtino, da Casal de Pazzi a Pietralata) e i suoi parchi più rappresentativi (dal Parco Acqua Virgo in Via dei Monti di Pietralata al Parco Regionale Urbano di Aguzzano, alla Riserva della Valle dell’Aniene). “Pedala Radio” è un’agorà digitale, uno spazio partecipato e dinamico che dà voce ai residenti del territorio, persone anziane, donne, ragazze e ragazzi, persone con disabilità, cittadini stranieri, con l’obiettivo di recuperare la memoria storica e costruire un ritratto corale di questo spaccato di città. Uno storytelling urbano in cui il passato incontra il presente, e dal quale emergono bisogni, desideri e visioni per il futuro. La bicicletta, personalizzata con grafiche, loghi istituzionali e riferimenti alle attività del progetto, è essa stessa un manifesto itinerante: attraversa le strade informando e promuovendo gli eventi in programma, stimolando la curiosità e coinvolgendo. Un modo originale e sostenibile di fare comunicazione dal basso. Le interviste raccolte saranno trasformate in una serie di podcast, disponibili su un sito web dedicato arricchito anche dal materiale fotografico tratto da archivi privati e foto personali, messi a disposizione e condivisi dai partecipanti al progetto. “Pedala Radio” unisce partecipazione, inclusione e innovazione, dando voce a chi vive realmente gli spazi urbani e mettendo in rete le storie che rendono un territorio vivo, complesso e unico. L’iniziativa è a cura di Laura Nardi, con Amandio Pinheiro, Maria Luisa Celani, Lola Liberatore e Luca Monina. Contenuti sito e social di Andrea Scappa, grafica di Antonella Martellucci.

INTeRAMUNDI è dal 15 settembre al 30 novembre 2025.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il programma completo con date, location e percorsi sostenibili è su www.teatrocausa.org

Informazioni: teatrocausa@gmail.com – 3881557130

FB www.facebook.com/teatrocausa

IG www.instagram.com/teatro.causa/

Sito web: www.teatrocausa.org