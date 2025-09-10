Il film “Rimetti a noi i nostri debiti” nella notte su Rai 2: la trama

Claudio Santamaria in versione strozzino nel film “Rimetti a noi i nostri debiti” in onda oggi nella notte su Rai 2: la trama
Brutto mestiere quello dello strozzino. Se ne accorge Claudio Santamaria in questo “Rimetti a noi i nostri debiti”, firmato da Antonio Morabito nel 2018 e programmato da Rai 2 mercoledì 10 settembre 2025 alle 23:00 su Rai 2.
Guido viene licenziato in tronco e non è più in grado di pagare l’affitto né di restituire un prestito alla banca. Disperato, decide di mettersi dalla parte di chi lo vessa per esigere il rimborso: presterà gratuitamente il proprio servizio come recuperatore crediti per una finanziaria che compra i debiti insoluti delle banche.