“Hell – Esplode la furia”, di Ringo Lam, stasera su Rai 4: la trama del film

Mercoledì 10 settembre la prima serata di Rai 4 è dedicata all’azione con il film cult “Hell – Esplode la furia”, diretto da Ringo Lam e interpretato da Jean-Claude Van Damme. L’ingegnere Kyle LeBlanc è stato accusato di omicidio e viene spedito a scontare la pena nel carcere di Marquezas, in Messico.

Qui i detenuti sono vittime di un sadico gioco del Generale Hruschov che organizza combattimenti all’ultimo sangue. Scomparso nel 2018, Ringo Lam è stato uno dei pochi registi di Hong Kong capace di sfondare anche negli Stati Uniti grazie a una solida collaborazione con Van Damme, con il quale ha lavorato anche in “Maximum Risk” (1996) e “The Replicant” (2001).