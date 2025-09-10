Germi in agguato in palestra: sui pesi sono 362 volte di più rispetto al WC

Ecco dove si nascondono germi e batteri in palestra: solo sui pesi ci sono 362 volte più germi che sul WC secondo l’infettivologo Matteo Bassetti

“Andate regolarmente in palestra per tenervi in forma? Sappiate che rischiate di trovare grandi nemici per la vostra salute sui pesi e sulle altre attrezzature. Ci sono vari studi microbiologici, anche recenti, in cui i ricercatori hanno cercato batteri e altri germi in palestra. Sapete cosa hanno trovato? Sulle cyclette si contano 34 volte più germi che su un vassoio da mensa, sul tapis roulant si contano 74 volte più microbi che in un rubinetto del lavandino, sui pesi si contano 362 volte più germi che sulla tavoletta del WC“. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Quali sono i microbi che sono stati trovati più frequentemente? Staphylococcus aureus, un batterio che causa infezioni della pelle, ma anche rhinovirus, influenza, Sars-CoV-2 e virus respiratorio sinciziale. Altro fastidioso nemico ritrovato sugli attrezzi- prosegue- è stato il papillomavirus, responsabile delle cosiddette verruche su mani e piedi”. “Nessuno vi sta dicendo di non andare più in palestra- precisa l’infettivologo- o che, se ci sono i microbi, significa che in palestra vi prenderete una infezione, ma il consiglio è quello di lavarsi prima di arrivare in palestra e quando si ha finito, disinfettare con gel alcolici o altri prodotti igienizzanti gli attrezzi della palestra, usare sempre il proprio asciugamano quando ci si sdraia sui tappetini, indossare sempre calzature (mai a piedi nudi) e evitare di prestare ad altri asciugamani, pettini e rasoi”. “Meglio conoscere i rischi- conclude Bassetti- per poter evitare problemi di salute. Anche questa è prevenzione”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)