Antonella Cortese in libreria con “Quando l’amore uccide”

L’opera di Antonella Cortese intreccia competenze psicologiche, pedagogiche e criminologiche, dando voce anche a figure professionali autorevoli coinvolte nel progetto

Quando l’amore uccide. Il femminicidio tra devianze e controllo sociale è un’analisi profonda e coraggiosa del fenomeno del femminicidio, letto attraverso le lenti della devianza, delle dinamiche relazionali e del controllo sociale. L’opera intreccia competenze psicologiche, pedagogiche e criminologiche, dando voce anche a figure professionali autorevoli coinvolte nel progetto.

ANTONELLA CORTESE, Dottoressa in Psicologia del lavoro, pedagogista e criminologa, da anni è impegnata nello studio e nella prevenzione della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Ombre adolescenziali. Il fenomeno delle devianze giovanili (2024).