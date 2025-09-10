“Air – La storia del grande salto”, la storia vera di Michael Jordan, oggi su Rai Movie: la trama

Il film “Air – La storia del grande salto” stasera in onda su Rai Movie. La storia vera di Michael Jordan e dell’intreccio tra sport e commercio

Un modello di scarpe di culto e il più grande campione della storia del basket: mercoledì 10 settembre alle 21:10 su Rai Movie, c’è “Air – La storia del grande salto”. E’ il 1984: il manager Sonny Vaccaro ha l’intenzione di rilanciare il marchio nel mondo della pallacanestro ed è in cerca di giovani talenti per ingaggiarli come testimonial.

Sonny deciderà di puntare tutto su una star emergente, Michael Jordan: nessuno è d’accordo e l’ostinato manager si rivolge, per ottenere sostegno, alla mamma del giocatore. Storia vera sull’intreccio fra sport e commercio. Di e con Ben Affleck nel cast insieme a con Matt Damon, Jason Bateman e Marlon Wayans.