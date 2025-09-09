Verso le Regionali, in Calabria Lucano escluso dalla lista di Avs

La Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto Domenico Lucano, attuale sindaco di Riace (RC) ed eurodeputato nel gruppo Avs, incandidabile alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. La decisione è stata presa in virtù della legge ‘Severino’, a seguito della condanna definitiva, a 18 mesi, per il reato di falso, nel processo ‘Xenia’. Conseguentemente Lucano è stato depennato dalla lista di Avs a sostegno della candidatura a presidente della Regione Calabria di Pasquale Tridico.