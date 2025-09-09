Tragedia a Roma: volante della polizia investe una bambina di sette anni

A Roma una volante della polizia investe una bambina di sette anni, la piccola portata al Bambino Gesù: l’incidente è avvenuto a corso Rinascimento
Questa mattina una bambina di 7 anni è stata investita a corso Rinascimento da una volante della Polizia. Secondo quanto si apprende da fonti delle forze dell’ordine, la piccola stava attraversando la strada per raggiungere i genitori, rispetto ai quali si era attardata, quando è stata urtata dall’auto che aveva accesi i dispositivi di emergenza, perchè stava recandosi a effettuare un intervento per rissa. La bambina sta bene, ha riportato nell’impatto delle piccole escoriazioni, ed ora si trova all’ospedale Bambino Gesù.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)