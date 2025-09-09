Stasera su Rai 4 “The menu”, un thriller a tavola: la trama del film

Martedì 9 settembre alle 21:20 Rai 4 propone un thriller mescolato a un “cooking show”: “The Menu” di Mark Mylod. La trama del film

Martedì 9 settembre alle 21:20 Rai 4 propone un thriller mescolato a un “cooking show”: “The Menu” di Mark Mylod. Tyler è pronto a condividere con la sua accompagnatrice Margot una delle esperienze culinarie più esclusive che si possano trovare sul mercato: una cena preparata dallo Chef Slowik nel suo ristorante stellato su un’esclusiva isola privata.

Quando la cena inizia, Slowik nota un particolare fuori posto, Margot, che non faceva parte della lista ospiti comunicata alla cucina. Inizia così una vera e propria sfida degli esiti sorprendenti. Interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, “The Menu” costruisce la sua storia tra colpi di scena e satira sul mondo dello slow food stellato. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.