Stasera su Rai 2 “La notte dei serpenti” con Andrea Delogu

Il 9 settembre andrà in onda, alle 21.20 su Rai 2 – e in simulcast su Rai Radio 2 (con la conduzione di Max Cervelli) – LA NOTTE DEI SERPENTI, la 3ª edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi

Il 9 settembre andrà in onda, alle 21.20 su Rai 2 – e in simulcast su Rai Radio 2 (con la conduzione di Max Cervelli) – LA NOTTE DEI SERPENTI, la 3ª edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. Conduce per il secondo anno consecutivo Andrea Delogu.

Sul palco, insieme a un centinaio di artisti abruzzesi – coristi, musicisti, performer e ballerini –, gli artisti che compongono la ricca line-up della serata: lo special guest da 40 album in 3 lingue Riccardo Cocciante, il poeta urbano del rap e del pop Rocco Hunt, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, la cantautrice Paola Turci, il cantante e performer Filippo Graziani – che omaggia insieme al Maestro Melozzi il padre Ivan Graziani – e il cantante e tenore pescarese Piero Mazzocchetti.

Tanti gli ospiti: da Topo Gigio a Le Farfalle Olimpiche, dalla La Banda dell’Esercito – prima banda istituzionale presente alla kermesse – all’attore comico Gabriele Cirilli.

Presenti nello spazio antistante il palco 600 coristi folkloristici.

La Notte dei Serpenti offre l’occasione unica di sentire, oltre alle hit dei protagonisti musicali della serata, i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto.

Il fil rouge della kermesse è la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop.

L’omaggio di Enrico Melozzi alla cultura, alla musica e alla tradizione parte fin dalla scelta del nome La Notte dei Serpenti, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

La kermesse vede la collaborazione Dell’Associazione Cori D’Abruzzo Chorus Inside che promuove la coralità regionale attraverso eventi ed attività formative e della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.

La Notte dei Serpenti è un evento, a ingresso gratuito, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.