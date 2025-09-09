Scopri i 50 brand automobilistici presenti al Salone Auto Torino 2025

Da Abarth a Maserati: saranno oltre 50 i brand automobilistici presenti a Salone Auto Torino dal 26 al 28 settembre

Saranno oltre 50 i brand automobilistici presenti a Salone Auto Torino dal 26 al 28 settembre: Abarth, Alfa Romeo, Birba, BMW, BYD, Citroën, Dallara, DENZA, DFSK, Dongfeng, DR, DS, EMC, Evo, Ferrari, Fiat, Foton, Geely, GFG Style, Hyundai, ICH-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MHero, Omoda, Opel, Peugeot, PETRONAS Lubricants International, Pininfarina, Polestar, RECARO Automotive, Renault, Sabelt, Sparco, Sportequipe, Suzuki, SWM, Tesla, Tiger, Voyah.

Al Salone Auto Torino parteciperanno anche: ACI Torino, Allianz Direct, Arexons, ASI, CYBEX, Crédit Agricole Auto Bank e Drivalia, Dumarey, Esercito Italiano, Fondazione Macaluso, Guardia di Finanza, IED Torino, IAAD Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, Norauto, Politecnico di Torino, Poste italiane, Vehicle Valley.

Intrattenimento e attività saranno affidati ai media : alVolante, Auto, Autoappassionati, Motor1, Motori TV, Quattroruote, RAI, Virgilio Motori.

Una seconda edizione che si conferma tra i principali appuntamenti del settore, con un format accessibile, diffuso e gratuito che coinvolge Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali.

L’esperienza dei visitatori sarà arricchita non solo dall’esposizione statica e dinamica, con oltre 100 modelli tra cui diverse anteprime italiane ed europee che verranno svelate nei prossimi giorni, ma anche dagli attesi e apprezzati Test Drive e il ritorno, al sabato 27 settembre, del Supercar Meeting Venaria Reale Torino.

Da segnalare inoltre la presenza del primo premio europeo dedicato al design automobilistico cinese in Europa, il Turin Automotive Design Award, che si svolgerà alle ore 15 durante la giornata stampa di venerdì 26 settembre.

Tutte le altre novità e le informazioni sull’edizione 2025 del Salone Auto Torino le puoi trovare nel comunicato stampa in allegato.