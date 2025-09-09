Nubifragio all’isola d’Elba, 70 mm pioggia in meno di un’ora: situazione critica a Portoferraio

Nubifragio all’isola d’Elba: 70 mm pioggia in meno di un’ora. Il Comune di Portoferraio ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a non usare autoveicoli. Allerta arancione in 5 regioni

Un forte nubifragio si sta abbattendo in queste ore sull’isola d’Elba. A darne conto è il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che sui social parla di “allagamenti” e interventi in corso del sistema di protezione civile.

Sono caduti in meno di un’ora 70 millimetri di pioggia a Portoferraio: “Prestiamo massima attenzione- aggiunge Giani- nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”. Il Comune di Portoferraio ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a non usare autoveicoli.

(Foto di Meteo Nord Ovest Toscana)

ALLERTA ARANCIONE: ECCO DOVE

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il centro-sud, con fenomeni localmente di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ALLERTA ARANCIONE E GIALLA SU GRAN PARTE DELL’ITALIA, ECCO DOVE

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre, allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.