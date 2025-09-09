Meloni a New York con la figlia, Italia Viva presenta interrogazione

Da Italia Viva l’interrogazione su Meloni: “Nel fine settimana assente a eventi istituzionali”. La premier era New York in veste privata: “Rivendico il diritto di dedicare tempo a mia figlia”

“La presidente del Consiglio dei ministri” intende “chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”. Lo scrive in una interrogazione parlamentare appena depositata il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. “Organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere- spiega Borghi- un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio dei ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”.

LA RISPOSTA DI PALAZZO CHIGI: MELONI A NEW YORK IN VESTE PRIVATA CON SUA FIGLIA

“Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre”. Lo afferma una nota di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio, precisa la nota, “ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private”. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”.

MELONI: RIVENDICO CON ORGOGLIO DIRITTO DEDICARE TEMPO A MIA FIGLIA

“Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre”, scrive sui social Giorgia Meloni. “Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all’estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso. Rivendico con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l’ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche. Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo”, conclude la premier.

