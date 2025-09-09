Lutto nel mondo della letteratura: morto lo scrittore Stefano Benni

È morto dopo una lunga malattia Stefano Benni. Lo scrittore bolognese aveva 78 anni. Ha costruito una produzione letteraria unica, tra romanzi, pièce teatrali e sceneggiature cinematografiche

È morto dopo una lunga malattia Stefano Benni. Lo scrittore bolognese aveva 78 anni. Voce eclettica della satira, della narrativa fantastica e dell’invenzione linguistica, ha costruito una produzione letteraria unica, tra romanzi, racconti, poesie, pièce teatrali e sceneggiature cinematografiche. Tra le sue opere più amate “Bar Sport”, un testo cult della letteratura umoristica italiana, “La compagnia dei Celestini”, “Comici spaventati guerrieri”, “Margherita Dolcevita”.

Benni era capace di mescolare satira feroce e ironia surreale con estrema sensibilità, e uno stile fatto di giochi di parole, neologismi e parodie. Ha lavorato anche come giornalista a L’Espresso, Panorama, Cuore, Repubblica e Manifesto. Ha collaborato anche con Beppe Grillo nei suoi esordi televisivi, debuttando come regista nel 1989 – con Umberto Angelucci – nel film “Musica per vecchi animali”, tratto un suo romanzo, con Dario Fo e Paolo Rossi. Più di recente aveva firmato l’adattamento cinematografico di Bar Sport.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)