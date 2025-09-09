Lenus Media lancia CultureXR, la nuova piattaforma digitale che usa l’intelligenza artificiale per rendere la fruizione dei luoghi della cultura più semplice, inclusiva e immersiva

La cultura parla tante lingue e, grazie alla tecnologia, può diventare sempre più accessibile e inclusiva. Con questa visione nasce CultureXR, la nuova piattaforma digitale ideata da Lenus Media , impresa creativa campana fondata da Emanuele Pisapia e Annalisa Milione. Da oltre dieci anni l’azienda si occupa di innovazione digitale, sviluppo software, strategie di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con progetti che spaziano dalla promozione turistica alla gestione di portali istituzionali e di informazione.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del bando per le imprese culturali e creative, prevede un investimento di 160 mila euro, in parte cofinanziato dall’ente regionale, a conferma della volontà di puntare sull’innovazione come motore di crescita per il settore culturale.

Una piattaforma per musei e visitatori

CultureXR è pensata per rendere più semplice e coinvolgente la fruizione dei luoghi della cultura. Attraverso un unico strumento, istituzioni e musei possono gestire biglietti e prenotazioni, proporre itinerari su misura e offrire esperienze immersive in realtà virtuale.

Il cuore tecnologico del progetto è AVARA (Adaptive Virtual Assistant for Real-time Adaptation), un assistente virtuale che, grazie all’intelligenza artificiale, adatta in tempo reale linguaggio e narrazione alle esigenze di ciascun visitatore. Un modo per trasformare la visita in un’esperienza personalizzata, inclusiva e moderna.

Una rete di partner per il territorio

Il progetto è sostenuto da una fitta rete di partner culturali, istituzionali e tecnologici. Il Comune di Cava de’ Tirreni ha messo a disposizione luoghi simbolo come l’ Abbazia Benedettina della SS. Trinità , il Castello di Sant’Adiutore , la Biblioteca Comunale e l’ Eremo di San Martino , insieme ai Comuni di Nocera Inferiore e Vietri sul Mare .

Anche realtà di rilievo come la Fondazione Teatro Trianon Viviani di Napoli, il Centro per l’Artigianato Digitale – MEDAARCH , la Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni , la Fabbrica Italiana dell’Innovazione e l’ Università Federico II di Napoli contribuiscono con competenze, contenuti e supporto scientifico per arricchire la piattaforma.

L’esperienza di Lenus Media

CultureXR rappresenta il frutto di oltre dieci anni di ricerca e progettualità di Lenus Media Srl, già partner tecnico di Zètema Progetto Cultura per la gestione dei portali culture.roma.it e informagiovaniroma.it , e protagonista di progetti di valorizzazione territoriale in Sardegna e Basilicata.

«CultureXR nasce dall’esperienza maturata nei territori e dalla volontà di creare un ponte tra memoria e innovazione» spiega Annalisa Milione, CEO & Chief Marketing Officer ed esperta di comunicazione turistica di Lenus Media. «Il nostro obiettivo è offrire a ogni luogo, anche il più nascosto, strumenti moderni per accogliere tutti i tipi di pubblico».

Prossimi passi

Il lancio della versione beta è previsto entro la fine del 2025. Nella fase iniziale la piattaforma sarà disponibile gratuitamente per gli enti culturali aderenti, mentre per le realtà esterne è previsto un sistema di abbonamento. A completare l’offerta ci sarà un marketplace di contenuti immersivi, per stimolare la produzione e la condivisione di esperienze in realtà estesa.

Con CultureXR, Lenus Media conferma il proprio impegno nel mettere la tecnologia al servizio della cultura, trasformando i luoghi del patrimonio in spazi più vicini alle persone e alle nuove generazioni.