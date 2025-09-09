Lenus Media lancia CultureXR, la nuova piattaforma digitale


Lenus Media lancia CultureXR, la nuova piattaforma digitale che usa l’intelligenza artificiale per rendere la fruizione dei luoghi della cultura più semplice, inclusiva e immersiva

lenus media

La cultura parla tante lingue e, grazie alla tecnologia, può diventare sempre più accessibile e inclusiva. Con questa visione nasce CultureXR, la nuova piattaforma digitale ideata da Lenus Media, impresa creativa campana fondata da Emanuele Pisapia e Annalisa Milione. Da oltre dieci anni l’azienda si occupa di innovazione digitale, sviluppo software, strategie di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con progetti che spaziano dalla promozione turistica alla gestione di portali istituzionali e di informazione.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del bando per le imprese culturali e creative, prevede un investimento di 160 mila euro, in parte cofinanziato dall’ente regionale, a conferma della volontà di puntare sull’innovazione come motore di crescita per il settore culturale.

Una piattaforma per musei e visitatori

CultureXR è pensata per rendere più semplice e coinvolgente la fruizione dei luoghi della cultura. Attraverso un unico strumento, istituzioni e musei possono gestire biglietti e prenotazioni, proporre itinerari su misura e offrire esperienze immersive in realtà virtuale.

Il cuore tecnologico del progetto è AVARA (Adaptive Virtual Assistant for Real-time Adaptation), un assistente virtuale che, grazie all’intelligenza artificiale, adatta in tempo reale linguaggio e narrazione alle esigenze di ciascun visitatore. Un modo per trasformare la visita in un’esperienza personalizzata, inclusiva e moderna.

Una rete di partner per il territorio

Il progetto è sostenuto da una fitta rete di partner culturali, istituzionali e tecnologici. Il Comune di Cava de’ Tirreni ha messo a disposizione luoghi simbolo come l’Abbazia Benedettina della SS. Trinità, il Castello di Sant’Adiutore, la Biblioteca Comunale e l’Eremo di San Martino, insieme ai Comuni di Nocera Inferiore e Vietri sul Mare.

Anche realtà di rilievo come la Fondazione Teatro Trianon Viviani di Napoli, il Centro per l’Artigianato Digitale – MEDAARCH, la Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, la Fabbrica Italiana dell’Innovazione e l’Università Federico II di Napoli contribuiscono con competenze, contenuti e supporto scientifico per arricchire la piattaforma.

L’esperienza di Lenus Media

CultureXR rappresenta il frutto di oltre dieci anni di ricerca e progettualità di Lenus Media Srl, già partner tecnico di Zètema Progetto Cultura per la gestione dei portali culture.roma.it e informagiovaniroma.it, e protagonista di progetti di valorizzazione territoriale in Sardegna e Basilicata.

«CultureXR nasce dall’esperienza maturata nei territori e dalla volontà di creare un ponte tra memoria e innovazione» spiega Annalisa Milione, CEO & Chief Marketing Officer ed esperta di comunicazione turistica di Lenus Media. «Il nostro obiettivo è offrire a ogni luogo, anche il più nascosto, strumenti moderni per accogliere tutti i tipi di pubblico».

Prossimi passi

Il lancio della versione beta è previsto entro la fine del 2025. Nella fase iniziale la piattaforma sarà disponibile gratuitamente per gli enti culturali aderenti, mentre per le realtà esterne è previsto un sistema di abbonamento. A completare l’offerta ci sarà un marketplace di contenuti immersivi, per stimolare la produzione e la condivisione di esperienze in realtà estesa.

Con CultureXR, Lenus Media conferma il proprio impegno nel mettere la tecnologia al servizio della cultura, trasformando i luoghi del patrimonio in spazi più vicini alle persone e alle nuove generazioni.