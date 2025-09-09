La trama di “Poli opposti”, il film in onda oggi su Rai 5

Stefano e Claudia fanno due lavori “opposti”: lui è un terapista di coppia, appena separato dalla moglie, lei è avvocata divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, sono sullo stesso pianerottolo.

L’antipatia (e l’attrazione) reciproca sono immediate e a queste si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa.

È il film “Poli opposti” diretto da Max Croci, in onda martedì 9 settembre alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Elena Di Cioccio, Anna Safroncik.