In prima Tv oggi su Rai 3 “La doppia vita di Madeleine Collins”: la trama del film

È “La doppia vita di Madeleine Collins” di Antoine Barraud il film proposto in prima visione martedì 9 settembre alle 21.20 su Rai 3 per il ciclo “Voilà le cinéma”. Judith abita in Svizzera con Abdel e la figlia di lui, ma ha anche una seconda identità: in Francia è sposata con Melvil e madre di due figli.

La donna asserisce di lavorare come traduttrice e in questo modo riesce a giustificare le proprie assenze dalle due case in cui vive. A un certo punto qualcosa vacilla e diventerà sempre più difficile per Judith mandare avanti il doppio gioco.

Con Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutierrez.