Il film “La sfida” di Francesco Rosi oggi in seconda serata su Rai 5: la trama

Premio Speciale della Giuria a Venezia 1958, il film "La sfida"
Napoli, anni ’50. L’ambizioso Vito Polara, guappo del contrabbando di sigarette, decide di espandere i suoi affari loschi nella malavita ortofrutticola mettendosi contro il boss Salvatore Aiello. La lotta tra i due è senza esclusione di colpi. Opera prima di Francesco Rosi, il film “La sfida” è proposto martedì 9 settembre alle 22.45 su Rai 5. Premio Speciale della Giuria a Venezia 1958. Tre Nastri d’Argento nel 1959. Nel cast, Rosanna Schiaffino, José Suarez, Nino Vingelli, Rosita Pisano, Angela Luce, José Jaspe.