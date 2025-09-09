Il brano “STUCK” segna il ritorno di Emma Grace

Dopo quattro anni di silenzio dall’ultimo album Craving of Pegasus, la compositrice, cantante e violinista italo-americana Emma Grace torna con il brano “STUCK”

Dopo quattro anni di silenzio dall’ultimo album Craving of Pegasus, la compositrice, cantante e violinista italo-americana Emma Grace torna con il brano “STUCK”, primo estratto dal nuovo album SATELLITES in uscita a fine ottobre per Trovarobato.

Parlando di “STUCK”, Emma dichiara: “STUCK è un brano delicato e introspettivo, sospeso tra vulnerabilità e trasformazione. Con un tono minimale e quasi confessionale, ci accompagna in un tempo rarefatto, dove in profondità si percepisce ancora un cuore che batte“.

SATELLITES è il quarto album di Emma Grace e come i precedenti lavori, è frutto di un processo personale e intuitivo, mai pienamente pianificato. L’album è nato durante una residenza artistica a Cagliari, dove Emma è stata invitata da Tobia Poltroneri (C+C Maxigross) e Ticonzero. Nonostante che la registrazione di un album non fosse stata programmata, la collaborazione con musicisti incredibili e una direzione artistica molto curata e affine alla sua visione musicale ha spinto Emma Grace a lavorare sui nuovi brani, arricchendoli e completandoli con una naturalezza sorprendente.

SATELLITES è un album sospeso tra ambient, minimalismo e songwriting, in cui l’ascoltatore rimane in bilico, come in un corridoio tra due mondi. È una sospensione carica di emotività, un’immobilità che pulsa di dinamica, un abbandono che vibra di presenza.