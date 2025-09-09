Esplode fabbrica di fuochi d’artificio: tragedia sfiorata a Napoli

A Napoli è esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio. La deflagrazione ha causato un forte boato e prodotto una colonna di fumo ben visibile da diversi punti della città

Poco dopo le 16, in via Vicinale Grottole 10, nel quartiere Pianura a Napoli, si è verificata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. La deflagrazione ha causato un forte boato e prodotto una colonna di fumo ben visibile da diversi punti della città.

Sul posto ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Al momento non sono state rilevate vittime.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)